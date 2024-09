Eleições 2024: TRE-CE inicia geração de mídias para as urnas eletrônicas

Evento ocorre dos dias 18 a 21 de setembro, sendo aberto ao público, garantindo a segurança do processo eleitoral

O objetivo é gravar em mídias de carga os sistemas e os programas oficiais das urnas, além de dados essenciais para a votação, como informações de eleitores, seções e candidatos. Posteriormente, as mídias serão inseridas nas urnas eletrônicas, então, distribuídas nas seções eleitorais. Para um eventual segundo turno das eleições municipais, haverá uma nova geração de mídias.

O evento acontece até o dia 21 de setembro, das 8h às 19h, e foi divulgado para conhecimento do público. Foram convocados representantes dos partidos políticos, federações, coligações, além de órgãos como o Ministério Público do Ceará (MPCE), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e das demais entidades fiscalizadoras.

Restando pouco menos de 20 dias para os eleitores irem às urnas, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) começou, nesta quarta-feira, 18, o processo de geração das mídias que serão usadas nas urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições municipais de 2024.

As mídias geradas pelo TRE são divididas em três tipos: de carga, de votação e de resultado. São objetos físicos semelhantes a um pendrive, que precisam ser instalados nas urnas eletrônicas para seu funcionamento. Nesses dispositivos, constam informações apenas para o uso em um único período eleitoral.

Até o fim do processo, serão geradas 53.136 mídias, que contemplam todos os municípios cearenses. Desse total, 11.608 são destinadas à Fortaleza. As mídias se dividem em categorias para urnas de seção, de carga e reservas. Todas as mídias do Estado são geradas nessa cerimônia.

A geração das mídias é regulamentada pela Resolução TSE nº 23.736/2024, que trata dos procedimentos gerais do processo eleitoral de 2024. A gravação dessas mídias é realizada por servidores públicos em ambiente controlado, onde ocorre o processo de instalação nas urnas dos dados gerados na cerimônia.

A mídia de carga é responsável pelas informações sobre as eleições em si, ou seja, número da sessão eleitoral, registro de candidaturas e dados sobre os eleitores. As outras duas, de votação e resultado, funcionam de forma sincronizada e são destinadas ao armazenamento de votos. Enquanto a mídia de votação é fixa e interna na urna eleitoral, a mídia de resultado é utilizada para, posteriormente, o TRE levar para contabilizar do resultado.

Foco na segurança

Para aumentar a segurança, cada cartão com memória é gerado individualmente para uma urna eletrônica específica. De acordo com a juíza Vanessa Veras, diretora do Fórum Eleitoral, estão sendo feitas, além das mídias padrões, 5.683 cartões reservas.

O processo continua até sábado, e, em caso de segundo turno, serão desenvolvidas novas mídias para os municípios contemplados, no Ceará, apenas Fortaleza e Caucaia. A juíza reitera que a cerimônia de instalação ocorrerá posteriormente ao momento atual de produção das mídias, dos dias 23 à 28 de setembro, com a presença de representantes políticos, do MPCE e da OAB.