Eleições 2024: quando saem as próximas pesquisas para prefeito de Fortaleza?

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Quarta maior cidade do Brasil e a maior do Nordeste, Fortaleza (CE) tem disputa acirrada, que envolve o atual prefeito José Sarto (PDT), candidato à reeleição com apoio de Ciro Gomes (PDT) e Roberto Cláudio (PDT); o deputado federal André Fernandes (PL), do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); Capitão Wagner (União Brasil), de quem André já foi aliado; e o petista Evandro Leitão (PT), apoiado pelo presidente Lula (PT), pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

A semana de campanha à Prefeitura de Fortaleza terá a divulgação de três pesquisas de intenção de voto. As datas a partir das quais a divulgação é autorizada estão registradas no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira as datas de divulgação das pesquisas:

Pesquisa Atlas, contratada pelo Focus Poder: terça-feira, 24

Pesquisa Datafolha, contratada por O POVO: quarta-feira, 25

Pesquisa Quaest, contratada pelo TV Verdes Mares: quarta-feira, 25