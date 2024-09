Operação lesa Pátria: PF prende candidato a vereador em SC considerado foragido

O pastor Dirlei Paiz (PL), candidato a vereador em Blumenau (SC), foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira, 16. O mandado de prisão foi expedido em 29 de agosto, depois que o pastor descumpriu uma medida restritiva e fez postagens nas redes sociais. Ele era considerado foragido pela PF.

Jair Santos, advogado de Paiz, disse que ele "não era foragido". "Quando a polícia cumpriu o mandado, o encontrou e ele não rompeu sua tornozeleira e se apresentava semanalmente ao fórum. Ele estava na rua fazendo campanha, perto de sua casa", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dirlei Paiz, alvo da Operação Lesa Pátria, foi levado para o Presídio Regional de Blumenau. O candidato já havia sido preso em agosto de 2023 por participar de acampamentos em frente a um batalhão do Exército e pedir uma intervenção militar no País, além de ser acusado de financiar os atos golpistas de 8 de Janeiro. Ele foi solto em dezembro do ano passado.