Eleições: Crato tem maior aliança política do Ceará, seguido de Juazeiro, Crateús e São Gonçalo

O tamanho das alianças expõe prioridades do grupo governista estadual e também da oposição. A região do Cariri ganha peso estratégico nas articulações eleitorais

Parte essencial para o andamento e desfecho de campanhas nas eleições municipais de 2024 são as coligações formadas por partidos e chapas de candidatos a prefeito. No Ceará, alguns municípios se destacam pelo elevado número de legendas aliadas em um mesmo bloco. Demonstração do quão estratégicas elas podem ser para os grupos políticos.

O PT, partido do governador Elmano de Freitas, lidera com folga a lista das superalianças. O partido está à frente das cinco maiores coligações formadas no Ceará para as eleições deste ano. A maior delas está em Crato, a 538 km de Fortaleza. Candidato com apoio do prefeito Zé Ailton Brasil (PT), André Barreto (PT) tem consigo maior aliança do Estado em número de partidos. São 17 legendas reunidas, incluindo duas federações. Uma na qual está o próprio PT e ainda PCdoB e Rede. E a Psol/Rede.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No município vizinho, Juazeiro do Norte, a 527 km da Capital, o também petista Fernando Santana reuniu 12 siglas na aliança. Tenta derrotar o prefeito e candidato à reeleição Glêdson Bezerra (Podemos), também na lista de maiores blocos partidários destas eleições, um pouco abaixo, com nove siglas.