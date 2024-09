Entenda por que as apostas eleitorais em bets foram barradas no Brasil

Dinheiro, Real Moeda brasileira Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Por que esse tipo de aposta é considerada ilegal? De acordo com o Ministério da Fazenda, esse tipo de aposta não tem previsão legal. Na legislação brasileira só há duas possibilidades de realização dos jogos: a Lei 13.756/2018, que legalizou as apostas de quota fixa que tenham por objeto eventos reais de temática esportiva; e a Lei 14.790/2023, de 2023, que legalizou as apostas de quota fixa que tenham por objeto eventos virtuais de jogos on-line. Essa última está em fase de adequação e entrará em vigor em janeiro de 2025. “Apostas que extrapolam essas duas modalidades não são previstas pela legislação, não podendo ser assim entendidas como legalizadas nem em fase de regulamentação ou adequação”, explica o ministério em nota. Lívia Chaves, mestre em Direito Constitucional e Teoria Política, explicou que apesar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não ter apresentado uma legislação específica sobre o assunto, a ilegalidade das apostas eleitorais deve ser analisada de “forma sistemática, a partir de todo um conjunto normativo já existente, de forma a se ter uma diretriz da legalidade ou ilegalidade da conduta”.

“Quando entramos no âmbito das normas eleitorais, propriamente, é fato que ainda não existe uma regulamentação própria e específica sobre apostas quanto ao resultado de eleições por meio das bets. O TSE conseguiu inovar neste ano trazendo uma regulamentação do uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, mas não conseguiu antever a interferência de apostas no âmbito eleitoral, deixando, de certa forma, uma lacuna nesse sentido”, comentou. Apesar das apostas não serem vistas como pesquisas eleitorais, que possuem regras e requisitos para serem publicados, a Resolução 23.600/19, que trata sobre o assunto, também determina, desde 16 de agosto de 2024, a proibição da realização de enquetes relacionadas às disputas eleitorais. Nesse sentido, essas apostas poderiam ser vistas como um tipo de “enquete”, além de um possível abuso de poder econômico. “Assim, não se sabe até que ponto o aporte de recursos nesse tipo de aposta pode favorecer candidaturas e influenciar a liberdade de voto do eleitor, que pode se deixar influenciar pelo candidato mais bem cotado no mercado de apostas, configurando, por exemplo, um possível abuso de poder econômico. Também é possível que esses dados possam servir como “enquetes” para os próprios candidatos, que passariam a divulgá-las e incorreriam na conduta proibitiva do art. 23 já mencionado”, acrescentou Lívia Chaves.