Raul Araújo arquiva ação contra Bolsonaro no TSE em seu último dia no cargo

O ex-corregedor da Justiça Eleitoral, Raul Araújo, arquivou, em seu último dia no cargo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma ação movida pela chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uso indevido dos meios de comunicação.

Ao contrário de Araújo, Ferreira votou pela punição do ex-presidente nos processos sobre a reunião com diplomatas no Palácio da Alvorada, em 2022 e por usar as comemorações do Sete de Setembro do mesmo ano para fazer campanha. Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade nos dois processos.

Araújo é um dos ministros mais fiéis ao ex-presidente. O ministro foi o único a votar a favor da absolvição de Bolsonaro em todos os processos julgados na Corte Eleitoral. A taxa de fidelidade foi maior até mesmo que a do ministro Nunes Marques.

A Corregedoria do TSE é ocupada pelo ministro mais antigo da Corte oriundo do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além de outras atribuições, é a Corregedoria que tem competência exclusiva para julgar Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes), que apuram casos de abuso de poder econômico ou político com intuito de conseguir votos.