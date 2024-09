Sarto x Evandro: Pesquisa Datafolha simula 2º turno em Fortaleza

Sarto x Evandro: veja simulação Datafolha para o 2º turno em Fortaleza (CE) Crédito: Samuel Setubal / O POVO

Os candidatos José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT) se enfrentam no segundo turno das eleições municipais em simulação projetada pelo Instituto Datafolha nesta sexta-feira, 13. A pesquisa aponta empate técnico em cenário hipotético. O levantamento anterior, divulgado pelo instituto em 22 de agosto, colocava Sarto à frente de Evandro, com 23%, enquanto o postulante do PT apresentava 10%, no quarto lugar. Agora, os novos dados para o primeiro turno apontam empate técnico entre André Fernandes (PL), com 25%, e Wagner, com 23%. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apontando um embate hipotético entre os representantes dos partidos PL e PDT, a pesquisa também avaliou mais quatro cenários, considerando os principais nomes à Prefeitura de Fortaleza.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos e índice de confiança de 95%.

Sarto x Evandro: veja simulação do Datafolha para 2º turno Na simulação feita pelo Instituto Datafolha, Evandro e Sarto estariam em empate técnico, com o postulante do PT apresentando 41% e o do PDT, 38%. Já os votos brancos e nulos equivaleriam a 19%, enquanto os indecisos somam 2%.