O POVO News: Pesquisa Datafolha Fortaleza; Moraes toma decisão sobre o X

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta sexta-feira, 13, às 17h45. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa abordará os resultados da pesquisa Datafolha sobre a eleição para prefeito de Fortaleza, divulgada nesta sexta.

Assista ao vivo:

O levantamento contratado pelo O POVO mostrou novos resultados em comparação à pesquisa anterior, realizada em agosto. André Fernandes (PL) cresceu 9 pontos percentuais e está com 25%, enquanto Capitão Wagner (União Brasil) caiu 6 pontos percentuais, com 23%.O candidato do PL e o do União Brasil estão tecnicamente empatados na liderança.