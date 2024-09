Ramagem aposta na presença da família Bolsonaro em atos para chegar ao 2º turno no Rio

Frustrados pelo baixo desempenho do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, integrantes do comitê eleitoral do afilhado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apostam no engajamento do clã da zona oeste na reta final da campanha para alavancar os números do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no berço do bolsonarismo.

Enquanto o prefeito Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, toca uma campanha sem adversários competitivos e com expectativa de vitória em primeiro turno, Ramagem insiste na estratégia de associação ao ex-presidente e no foco em temas de segurança pública - de atribuição majoritária do governo estadual.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL), candidato ao sétimo mandato consecutivo na Câmara Municipal do Rio, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são os principais entusiastas da campanha de Ramagem no Rio. Os dois já cumpriram uma série de agendas ao lado de Ramagem e são os responsáveis pela estratégia do candidato apoiado pela família Bolsonaro na capital carioca.