Capitão Wagner propõe colocar microchips em animais de rua de Fortaleza

Candidato do União Brasil comprometeu-se a construir ainda o primeiro hospital veterinário da Capital

Candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) propôs colocar microchips em animais de rua e que estão em abrigos. O anúncio foi feito durante evento no bairro Serviluz, na noite desta quinta-feira, 12.

Hospital PET

Wagner se comprometeu ainda com a criação de um hospital veterinário público, com foco em atendimentos de casos complexos e emergências, com prioridade os animais resgatados e abandonados.

“O primeiro hospital veterinário de capitais foi criado pelo nosso colega de partido e prefeito de Salvador (Bruno Reis), agora vamos construir um aqui em Fortaleza que, infelizmente, ainda não tem um local adequado para tratar dos pets,” explicou.

Credenciamento de clínicas

Ainda no que diz respeito à causa animal, o candidato disse que a prefeitura buscará dispor de uma rede de clinicas particulares credenciadas, visando assim ampliar a estrutura de atendimento gratuito à saúde animal no município.