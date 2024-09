André x Sarto: Pesquisa Datafolha simula 2º turno em Fortaleza

Os dois candidatos disputam a Prefeitura de Fortaleza em cenário do segundo turno das eleições; veja resultado André x Sarto em Fortaleza pelo Datafolha

O levantamento anterior, divulgado pelo instituto em 22 de agosto, colocava Sarto à frente de André, com 23%, enquanto o postulante do PL apresentava 16%, no terceiro lugar. Agora, os novos dados para o primeiro turno apontam empate técnico entre André Fernandes (PL), com 25%, e Wagner, com 23%.

Os candidatos André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT) se enfrentam no segundo turno das eleições municipais em simulação projetada pelo Instituto Datafolha nesta sexta-feira, 13 . A pesquisa aponta empate técnico em cenário hipotético.

Na simulação feita pelo Instituto Datafolha, há empate técnico entre Fernandes, com 45%, e Sarto, com 42%. Já os votos brancos e nulos equivaleriam a 11%, enquanto os indecisos somam 1%.

André Fernandes (PL): 45%

45% José Sarto (PDT): 42%

42% Brancos/nulos: 11%

11% Indecisos: 1%

André x Sarto: veja outras simulações do Datafolha para 2º turno

SAIBA MAIS | Quem são os nomes fortes por trás das candidaturas de André, Evandro, Sarto e Wagner

Como o Datafolha escolheu quem seria entrevistado?

A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (PNAD 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.