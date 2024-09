Juazeiro: Justiça determina retirada de postagens que atacavam candidato Fernando Santana

A decisão atinge três páginas de redes sociais que propagavam informações em desfavor do candidato a prefeito de Juazeiro do Norte

A Justiça Eleitoral determinou, na última quarta-feira, 11, a retirada de postagens realizadas por perfis nas redes sociais Instagram e Facebook, que afirmavam haver condenação judicial sofrida pelo candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Santana, na corrida eleitoral do município de Juazeiro do Norte.



A decisão foi proferida pelo juiz Gustavo Henrique Cardoso Cavalcante, da 28ª zona eleitoral do município de Juazeiro do Norte. Nas postagens incluídas na decisão, os representados afirmavam que “Candidato Fernando Santana é condenado por abuso de poder político". As publicações foram alvo de representações judiciais por parte da equipe jurídica do candidato petista.