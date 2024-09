Chapa do PT renuncia à disputa para a Prefeitura de Alcântaras

Candidato do PT, Eliesio Fonteneles, e sua vice Shirliane Ferreira, também do PT, na disputa pela Prefeitura de Alcântaras, a 263,9 quilômetros de Fortaleza, tiveram pedido de renúncia aceito pela Justiça Eleitoral nesta terça-feira, 10. Além dos dois postulantes, o candidato a vereador Antônio D'Artagnan Machado Fonteles (PT) também está inapto para as eleições de 2024, por renúncia.

A sigla pode fazer a troca em até 10 dias contados do fato que gerou a necessidade da substituição. No entanto, a decisão também tem que ser tomada 20 dias antes da eleição, que será realizada dia 6 de outubro de 2024.

No momento, apenas a chapa do PSB está ativa na disputa para a prefeitura do município, com a candidata a prefeita Charlyane de Alcantâras e o vice Erivaldo Aguiar, também do PSB. Eliesio e Shirliane até o momento da publicação dessa matéria não se manifestaram. No pedido enviado à Justiça, Eliesio menciona apenas "motivo de foro íntimo".