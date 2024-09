Exército retira Mauro Cid e mais quatro da lista de promoção para posto de coronel

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) foi retirado da lista de postulantes à promoção de coronel pelo Exército. Ele investigado pela Polícia Federal (PF) por participação na tentativa de golpe de Estado contra a posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e por suposto envolvimento no caso das joias revelado pelo Estadão em março de 2023. Procurada pela reportagem, a defesa do militar não respondeu.

Além de Cid, outros quatro militares alvos na Operação Tempus Veritatis também foram retirados da lista. Os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Guilherme Marques de Almeida, Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros e Ronald Ferreira de Araújo Júnior foram vetados pela Comissão de Promoção de Oficiais da Força Terrestre.

Pelo regulamento do Exército, as promoções de oficiais dos cargos de aspirante até tenente-coronel são automáticas, por tempo de serviço ou merecimento. Depois, um colegiado de 18 generais define quem avança ao posto de coronel, o último degrau do oficialato.