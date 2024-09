Pesquisa AtlasIntel: 50,9% dos brasileiros discordam da suspensão do X no Brasil

A maioria dos brasileiros discorda da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender o X no Brasil. É o que revela a nova pesquisa AtlasIntel, que entrevistou 1.617 pessoas em todo o Brasil sobre a polêmica. Utilizando a metodologia de Recrutamento Digital Aleatório, o levantamento foi feito com brasileiros a partir de 16 anos de idade e realizado entre os dias 3 e 4 de setembro.



Do total, 50,9% discordam da decisão do magistrado, enquanto 48,1% concordam com a determinação de bloqueio da rede social no País.