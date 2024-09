Dino dá recado a Musk ao manter suspensão do X: 'Tamanho de conta bancária não gera imunidade'

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu recados diretos ao bilionário Elon Musk ao defender neta segunda, 2, que a Corte máxima confirme a suspensão do X no País. Em seu voto, Dino ressaltou que poder econômico e o "tamanho da conta bancária" não geram uma "esdrúxula imunidade" diante das leis. Frisou que as normas brasileiras não podem ser ignoradas por uma empresa "por mais poderosa que ela imagine ou deseje ser".

O ministro destacou a "certeza quanto ao certo" da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que o X saísse do ar em razão do descumprimento de decisões judiciais e após a empresa de Musk não apontar um representante legal no País.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Uma empresa que efetua ou protege agressões recusa-se reiteradamente a cumprir ordens judiciais foge deliberadamente das suas responsabilidades legais, despreza a ética inerente à saudável convivência entre as pessoas e suas famílias, atraindo o acionamento de um legítimo regime de restrições e sanções", frisou Dino em seu voto de oito páginas.