Quem são os candidatos mais ricos do País nas eleições de 2024? Veja lista

Sobre o nível educacional, há quatro políticos com o ensino superior completo, outros quatro que concluíram o ensino médio e dois candidatos que não completaram seus estudos - um, no ensino fundamental, e outro, na faculdade.

O bens foram declarados pelos candidatos no registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os integrantes da lista são de Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Com exceção de uma vice-prefeita que compõe chapa no município de Primavera do Leste (MT), todos os concorrentes são homens e se autodeclararam brancos.

Disputando o comando de prefeituras e vagas em Câmaras Municipais em cidades de sete Estados brasileiros, os dez políticos mais ricos do Brasil possuem, juntos, uma fortuna de R$ 7,3 bilhões. Há dois candidatos bilionários na lista, responsáveis por quase 60% do montante.

Ex-prefeito do município de Cáceres por dois mandatos, Francis Maris (MDB) tenta novamente o comando do Executivo da cidade de 89 mil habitantes no sul do Mato Grosso. Os mais de cem bens declarados pelo empresário totalizam R$ 230,2 milhões.

Entre os candidatos mais ricos do Brasil, cinco fazem parte de chapas como vice-prefeito, quatro são postulantes ao cargo de chefe do Executivo municipal e um tenta o mandato de vereador. Há sete empresários na lista, um administrador, um comerciante e um vereador. Três deles são do PL e há um filiado a cada uma das seguintes siglas: União, Republicanos, PSB, PRTB, PP, Podemos e PDT.

O administrador Dênis Lunelli concorre como vice-prefeito de Guaramirim, município do norte catarinense. Em sua primeira eleição, o candidato do PL, em chapa puro-sangue, declarou ao TSE R$ 285,2 milhões em bens. Lunelli, que empreende no setor têxtil, afirmou que ingressou na política com intuito de "melhorar a situação do município onde se localiza a matriz da empresa".

"De repente as pessoas podem achar que estou na vida pública e fazendo coisas erradas. Meu perfil não é esse. O que eu tenho é (fruto) do meu trabalho", disse Iva, que acrescentou que "quem cresce financeiramente na política, não é pelo (jeito) correto".

Procurado pelo Estadão , o candidato afirmou que é preciso ter "transparência na vida privada, para ter transparência na vida pública". "Seria muito importante se no Brasil as pessoas votassem em candidatos que não precisam viver da máquina pública, e sim o fizessem por um motivo altruísta."

Candidato a prefeito de Goiânia (GO), Sandro Mabel (União) declarou R$ 313,4 milhões em patrimônio. O candidato diz possuir 29 terrenos, que totalizam R$ 15,9 milhões, mais de R$ 8,8 milhões em oito apartamentos, participações societárias, depósitos bancários, duas casas, veículos, joia e outros bens.

Antes de tentar a prefeitura da capital goiana, Mabel exerceu quatro mandatos na Câmara dos Deputados. Entre 1995 e 1999 pelo PMDB, entre 2003 e 2007 pelo PFL, entre 2007 e 2011 pelo PL e entre 2011 e 2015 pelo PR.

Nas últimas eleições em que concorreu, em 2010, o então deputado declarou R$ 70,9 milhões. Por meio de sua assessoria de imprensa, o candidato disse que começou a trabalhar com 13 anos na fábrica da família, no interior de São Paulo, que cresceu e foi vendida em 2011. Segundo ele, a comercialização da empresa "se refletiu na declaração de nosso imposto de renda, com o ganho de capital, do ano seguinte".

"Continuamos também a investir em outros negócios, que já pertenciam à família, e novos nas áreas do agronegócio e imobiliário, por exemplo. Aprendi muito cedo a dar valor ao trabalho e à gestão e estar cercado de pessoas competentes e engajadas", disse, em nota.

6º - Gilson Lari Trennepohl (PL): R$ 323.854.778,00

Atual vice-prefeito de Não-Me-Toque (RS), município de quase 18 mil habitantes no norte gaúcho, Gilson Trennepohl (PL) informou ser dono de um patrimônio de R$ 323,8 milhões. Entre os 50 bens declarados, os maiores valores figuram em quotas de empresas, totalizando R$ 174,4 milhões.

Tentando a reeleição ao mesmo cargo, Trennepohl declarou quase metade do que tem agora nas eleições de 2020, quando concorreu pelo DEM, totalizando R$ 163 milhões. O empresário também possui ativos financeiros, como produtos de investimento e crédito decorrente de empréstimos, além de R$ 3 milhões em terrenos, R$ 2,6 milhões em veículos, incluindo um caminhão-trator, apartamentos e outros imóveis.

Procurada pelo Estadão, a assessoria jurídica do partido do candidato informou que ele não vai comentar sobre a declaração de bens.

5º - João Carlos Ribeiro (PSB): R$ 388.739.199,00

Vice-prefeito em chapa em Pontal do Paraná, no litoral paranaense, João Carlos Ribeiro (PSB) declarou ao TSE um patrimônio de R$ 388,7 milhões. A maior parte, R$ 305 milhões, é referente a ações da holding JCR. O candidato também tem outras participações em empresas, além de cinco apartamentos, um helicóptero, terrenos, obras de arte e embarcações e jet-skis.

Nas eleições municipais de 2020, o candidato tentou concorrer ao cargo de prefeito pelo PSC, mas foi declarado inapto pela Justiça Eleitoral. Na ocasião, ele declarou R$ 1,55 bilhão em bens, quase quatro vezes mais que agora.

Procurada pelo Estadão, a campanha do candidato não quis fazer comentários sobre a presença dele na lista.

4º - Mauro Cristianini (PP): R$ 530.300.419,00

Tentando a reeleição no cargo de vice-prefeito de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, Maurão (PP) informou no registro de candidatura possuir R$ 530,3 milhões em bens. O comerciante, como declarou ser sua ocupação ao TSE, possui fazendas, chácaras e terrenos, totalizando R$ 310,7 milhões, além de R$ 132 milhões em quotas de empresas, aplicações, produtos financeiros, duas casas e uma embarcação, entre outros.

Em 2020, o patrimônio declarado foi de R$ 81,6 milhões - 6,5 vezes menor do que o atual. Procurada pelo Estadão, a campanha do candidato afirmou que a evolução patrimonial do produtor rural, pecuarista e empresário rural é decorrente da venda de uma empresa para uma multinacional, valor incorporado ao patrimônio, e que ele atua há cerca de 30 anos no setor. "Ele se desfez da sua empresa, incorporando a venda no patrimônio pessoa física, por isso a evolução foi tão grande", disse a assessoria do candidato, afirmando que tudo foi declarado ao Fisco.

"A função pública de qualquer cargo eletivo, não é encarada como profissão, e sim uma contribuição ao município, através da sua experiência vitoriosa de vida", disse a campanha, em nota.

3º - Jonas Afonso de Moraes (Podemos): R$ 617.900.000,00

O empresário, de 59, anos informou ao TSE ter quotas em cinco empresas, no valor de R$ 617,9 milhões. Não há outros bens declarados, como imóveis e veículos, além das empresas. O candidato a vereador em Mogi das Cruzes (SP) já passou pelo PRP e pelo PSC, antes de se filiar ao Podemos, sigla com que chega ao pleito de 2024. Ele se elegeu vereador suplente em Itaquaquecetuba (SP) em 2004, 2008 e 2012.

Ao Estadão, o candidato disse que as cinco empresas que declarou são do ramo imobiliário e foram adquiridas recentemente, por isso não foram declaradas em 2016, quando disputou como vice-prefeito de Itaquaquecetuba pelo PSC, e a chapa não foi eleita. Naquele ano, o patrimônio declarado foi de R$ 598,8 mil - entre veículos, uma casa e quotas de capital de empresas.

2º - Cleri Camilotti (PDT): R$ 1.542.273.920,00

Um dos dois bilionários da lista é o candidato a prefeito de Dois Irmãos (RS), a 60 quilômetros da capital Porto Alegre, Cleri Camilotti (PDT). O empresário declarou mais de R$ 1,5 bilhão em bens à Justiça Eleitoral. O item de maior valor são quotas na empresa do setor energético RGSC Ambiental, que correspondem a 99,3% do patrimônio do candidato. Segundo dados públicos sobre a companhia, o capital social dela é de mais de R$ 4 bilhões.

O candidato também declarou outras quotas em empresas, um prédio comercial de R$ 2,5 milhões, um apartamento de R$ 155,9 mil, entre outros bens.

Camilotti já foi prefeito do município antes, eleito em 2008 pelo PTB, e reeleito em 2012 pelo mesmo partido. Na primeira eleição, há 16 anos, o candidato declarou R$ 270,4 mil. No pleito seguinte, o valor do patrimônio informado à Justiça Eleitoral foi três vezes maior, de R$ 846,7 mil. Procurada pelo Estadão, a campanha do candidato não quis comentar sobre o patrimônio.

1º - João Henrique Pinheiro (PRTB): R$ 2.851.300.000,00

Postulante ao cargo de prefeito de Marília, João Pinheiro (PRTB), de 39 anos, é o mais rico entre todos os candidatos das eleições municipais de 2024. Empresário que estreia na política, ele declarou ter um patrimônio de R$ 2,85 bilhões relacionados a uma empresa de exportação de produtos agropecuários.

O candidato informou ter 95% das participações da empresa Sugar Brazil, que comercializa derivados de açúcar. Ele também disse ter R$ 1 milhão das quotas de capital da empresa Das Marias Agropecuária. Outro bem declarado ao TSE foi R$ 300 mil de caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal.

Ao Estadão, Pinheiro disse ser dono de oito aviões, sendo cinco jatos e três bimotores. Ele também afirmou que possui três helicópteros e 12 carros. Nenhum desses bens foi declarado ao TSE. Pinheiro explicou que não o fez porque fica pouco tempo com os veículos, já que costuma trocá-los ao longo do ano. "São ativos e, geralmente, faço muitas permutas em negócios", afirmou.