Prefeitos podem acabar com multas por viseira levantada? Veja o que dizem especialistas

A multa relacionada a viseiras de capacete vem sendo tema de propostas de alguns candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A proposta de abolir multas pelo uso incorreto do item é comentada pelo candidato André Fernandes (PL) em entrevistas, sabatinas e no horário eleitoral.

De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o uso de viseira totalmente levantada ou de capacetes sem viseira e sem óculos de proteção é considerada uma infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e o veículo pode ser retido para regularização, além da perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As regras apontam que o capacete deve conter viseira. Caso não, o piloto deve utilizar óculos de proteção. Além disso, a viseira ou os óculos devem estar posicionados a proteger os olhos do condutor, o piloto pode levantar totalmente a viseira, desde que a motocicleta esteja imobilizada. Em movimento, a viseira pode ser levantada em capacetes com queixeira, mas apenas uma pequena abertura para garantir a circulação de ar.

De acordo com Júnior Bonfim, presidente da Comissão de Direito Municipal da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB-CE), o município não tem competência para tratar dessa questão, visto que a responsabilidade é do Contran.