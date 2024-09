Pesquisas Datafolha hoje, 5: quem lidera em SP, BH, RJ e Recife

Pesquisas Datafolha: confira os candidatos que lideram em SP, BH, RJ e Recife Crédito: FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/Ag. Brasil

O Instituto Datafolha divulgou hoje, quinta-feira, 5 de setembro (05/09), a performance dos candidatos à Prefeitura de quatro capitais brasileiras: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife. A pesquisa apresentou as principais lideranças, com empates técnicos em alguns casos. Os levantamentos do Datafolha são os primeiros do instituto após o início do horário eleitoral no rádio e TV. Em seu conteúdo, apresenta-se as intenções de voto ao cargo de prefeito e os cenários na disputa eleitoral. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a seguir quais candidatos lideram na pesquisa Datafolha desta quinta-feira, 5.

O cenário divulgado pelo Datafolha apresenta três candidatos tecnicamente empatados: Guilherme Boulos (Psol), com 23%, seguido por Pablo Marçal (PRTB), com 22%, e Ricardo Nunes (MDB), o atual prefeito da capital, também com 22%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, apresentando nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03608/2024.

8% Não sabe - 4% Pesquisas Datafolha: Belo Horizonte (MG) Nas candidaturas à Prefeitura de Belo Horizonte (MG), quem lidera é Mauro Tramonte (Republicanos), com 29%. Na sequência, o segundo lugar aparece empatado: Fuad Noman (PSD), o atual prefeito, alcançou 14%; já Bruno Engler (PL) alcançou 13%, Duda Salabert (PDT), 12%, e Rogério Correia (PT), 8%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com levantamento registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG- 02912/2024.

8% Não sabe - 8% Pesquisas Datafolha: Rio de Janeiro (RJ) O destaque na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro fica para o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), com 59% das intenções. Em segundo lugar, Alexandre Ramagem (PL), com 11%, seguido por Tarcísio Motta (Psol), com 6%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O seu levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07390/2024. Quem lidera no Rio de Janeiro? Eduardo Paes (PSD) - 59%

