Pesquisa Datafolha BH: Tramonte lidera com 29% e disputa pelo 2º lugar é acirrada

Nova pesquisa publicada pelo Datafolha traz mudanças no cenário da disputa eleitoral na capital mineira

Mauro Tramonte (Republicanos) oscilou 3 pontos percentuais para cima em relação à pesquisa anterior na disputa para à Prefeitura de Belo Horizonte (MG), registrando 29% de intenções voto. Demais candidaturas demonstram equilíbrio pela luta pelo segundo lugar. São elas: Fuad Noman (PSD), com 14%, Bruno Engler (PL), com 13%, Duda Salabert (PDT), com 12%, e ainda Rogerio Correia (PT), 8% .

Confira os números da pesquisa

Mauro Tramonte (Republicanos): 29% (+2)

Fuad Noman (PSD): 14% (+4)

Bruno Engler (PL): 13% (+3)

Duda Salabert (PDT): 12% (+2)

Rogerio Correia (PT): 8% (+1)

Carlos Viana (Podemos): 5% (-7)

Gabriel (MDB): 2% (-1)

Lourdes Francisco (PCO): 0 (=)

Wanderson Rocha (PSTU): 0 (-1)

Indira Xavier (UP): 0 (=)

Em branco/nulo/nenhum: 8% (-2)

Não sabe: 8% (-1)



O Datafolha ouviu 910 pessoas nos dias 3 e 4 de setembro, de forma presencial. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e está registrada no TSE com número MG- 02912/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.