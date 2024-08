Perna Cabeluda: Detento com uma perna só fugiu de presídio no Ceará? Confira checagem do O POVO

Sarto e Evandro são os candidatos à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Matheus Souza e Samuel Setubal/ O POVO

"Isso não é novidade, mas a novidade mesmo é um fato muito interessante, é que um desses bandidos que fugiram tinha uma perna só. Como é que um bandido de uma perna só foge do presídio? Agora não venha me dizer que era o Perna Cabeluda não", disse o prefeito no debate. Presidiário tem histórico de fugas A notícia da qual Sarto referiu-se ocorreu em 14 de agosto deste ano, quando seis presos fugiram da Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, em Itaitinga. Um desses detento, que responde por homicídio e cumpria pena de 30 anos, tem apenas uma perna, já tendo fugido e sido recapturado outras vezes. Evando ironiza:'Leva você no deboche' Na resposta ao questionamento de Sarto, Leitão reclamou do deboche do adversário. "É esse o tipo de candidato, meus caros amigos e amigas fortalezenses, que infelizmente nós temos. Leva você no deboche", rebateu.

"Eu trato esse tema com extrema responsabilidade. Segurança pública é algo extremamente delicado, e na minha vida pública eu sempre tentei tratar com muita responsabilidade, aprovando medidas na Assembleia Legislativa do Ceará, medidas de criação de varas criminais no Tribunal de Justiça, do Ministério Público; fortalecendo, ampliando e fortalecendo a delegacia de combate às facções criminosas. É dessa forma (que trabalho), candidato Sarto, e não tratando a população de forma debochada, escrachada", rebateu. Na réplica, o prefeito afirmou que o petista não respondeu à sua pergunta. Lenda da Perna Cabeluda A fala do prefeito faz referência à lenda urbana, surgida no Recife/PE, na década de 1970. Ela afirmava que uma perna cabeluda e assustadora costumava aparecer na calada da noite, surgindo por debaixo da cama das vítimas.