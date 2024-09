Paes usa troca na segurança do Rio para associar Ramagem e Amorim ao governador Cláudio Castro

Candidato do PSD à reeleição para a prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes tenta capitalizar as recentes trocas no comando da Polícia Civil e da Defesa Civil do Estado ao associar os adversários bolsonaristas na disputa, Alexandre Ramagem (PL) e Rodrigo Amorim (União), à política de segurança do governador Cláudio Castro (PL). Essa tem sido a estratégia adotada pelo prefeito da capital fluminense desde o início da campanha eleitoral para desconstruir a principal narrativa adotada por Ramagem: a defesa da segurança pública - tema de competência majoritária do governo estadual.

Em um Estado rachado entre territórios dominados pelo tráfico de drogas, com a influência de facções criminosas, e o aumento exponencial do domínio de grupos paramilitares - as milícias - sobre a população fluminense, a segurança pública do Rio passa por uma constante mudança nos cargos de comando no mandato do atual governador.

O Estado chega ao seu quinto chefe de Polícia em menos de quatro anos. Nesta segunda-feira, 2, Castro anunciou a saída do atual comandante da instituição, o delegado Marcus Vinícius Amim Fernandes, um "policial influencer" e comentarista de TV. Ele foi escolhido por pressão política do União Brasil, partido de Rodrigo Amorim, capitaneada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União).