Vereadora petista crítica propostas apresentadas por André em debate elogia Evandro

Em seguida, Adriana Almeida criticou uma proposição do candidato André Fernandes (PL), que prometeu acabar com as ciclofaixas em Fortaleza alegando que elas não são utilizadas. Ela afirmou que trabalhadores usam para se locomover.

A parlamentar petista disse ficar entristecida com tal proposição e também afirmou querer a ampliação das ciclofaixas para que os "nossos trabalhadores tenham direito a transitar livremente e com segurança".

Adriana também aproveitou o seu tempo na tribuna para elogiar o candidato do seu partido, Evandro Leitão (PT), referente a proposta de acabar com a Taxa do Lixo ainda como primeira medida caso seja eleito.

"Eu queria deixar registrado também aqui o nosso candidato a prefeito que apresentou a proposta de retirar a Taxa do Lixo assim que assumir à Prefeitura de Fortaleza a partir do dia 1° de janeiro. Nosso candidato Evandro Leitão que apresentou a proposta de retirar a taxa do lixo que foi implantada pelo prefeito José Sarto. E que vai ser implementada com toda certeza", afirmou.