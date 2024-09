Camilo Santana é entrevistado no O POVO News desta segunda; acompanhe

O programa O POVO News 1º edição realiza nesta segunda-feira, 2, uma edição especial com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana. A live será transmitida no Youtube, O POVO+, Facebook e TikTok, com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano e a presença ainda da jornalista Sara Oliveira.



A entrevista está marcada para às 11 horas.

Assista ao vivo: