André Fernandes e militância petista se encontram na Praia do Futuro

Parado no semáforo, próximo a Praça da Paz Dom Hélder Câmara, André acenou para os militantes ao redor

Durante adesivaço do PT na Praia do Futuro, no domingo, 1°, o candidato André Fernandes (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), passou pelo cruzamento em que os militantes petistas faziam campanha e aguardavam o candidato Evandro Leitão (PT).



Parado no semáforo, próximo a Praça da Paz Dom Hélder Câmara, André acenou para os militantes ao redor. O candidato do PL estava em cima de uma caminhonete branca, com um paredão de som próximo e era seguido por apoiadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na caminhonete estavam ainda dois apoiadores fantasiados com máscaras (cabeças) de Bolsonaro e do próprio Fernandes. O momento de divisão de espaço com os petistas durou poucos minutos e André seguiu viagem sem incidentes.