Pablo Marçal é alvo de queixa-crime por atirar pó branco em dirigente de partido

Candidato a vereador, que é apoiador de Boulos, teria batido boca com ex-coach durante visita a feira em SP

Marçal afirma ter sido alvo de calúnia, difamação e injúria, em episódio ocorrido no último domingo, 25, quando Marçal soprou pó branco na direção da vítima. O próprio candidato pelo PRTB postou nas redes sociais o ato.

Martins e Marçal se encontraram em uma feira na Vila Madalena, bairro da zona oeste de São Paulo, quando realizavam cada um atos de campanha. Teria sido iniciado uma bate-boca entre os candidatos, visto que Martins apoia Guilherme Boulos (Psol), com quem Marçal tem se envolvido em polêmicas.

O candidato a vereador afirma ter questionado o empresário sobre o caso em que ele fora acusado de participar de um grupo que aplicava golpes bancários. Após isso, Marçal teria soprado o pó branco na direção do dirigente partidário. A pena do empresário neste caso foi extinta por prescrição do processo.

