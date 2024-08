Em vídeo, Tabata acusa Nunes e Boulos de agirem por conveniência, poupando Marçal de críticas

A candidata Tabata Amaral (PSB) publicou nesta quinta-feira, 29, um novo vídeo no qual critica a postura de Guilherme Boulos (PSOL) e do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em relação às denúncias que associam Pablo Marçal (PRTB) ao crime organizado (Veja abaixo). Para a candidata, ambos agem por conveniência política ao evitar um confronto mais direto com o ex-coach.

Na nova publicação, Tabata não apenas associa novamente Marçal à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), mas também acusa Boulos e Nunes de colocar em risco o futuro da capital paulista ao poupar o ex-coach de críticas em favor de cálculos e estratégias políticas.

"Por que eles não se mexem? Qual é o jogo deles? Com bandido não se faz conchavo nem coração; a gente bate de frente", diz ela, referindo-se à postura de Boulos e Nunes.