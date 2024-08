Debate à Prefeitura de Eusébio acontece hoje, 29; onde assistir?

Eleições no Eusébio: Dr. Júnior (PRD) e Dr. Mauro (União) se enfrentam em debate nesta quinta-feira, 29 Crédito: Montagem/O POVO

Como parte da cobertura das eleições municipais de 2024, O POVO e a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará realizam uma série de debates entre os candidatos às prefeituras da capital e regiões metropolitanas: Caucaia e Eusébio. O debate entre os candidatos à Prefeitura de Eusébio acontece na sede da OAB, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 29. Saiba onde assistir ao vivo e qual o horário. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Debate eleitoral de Eusébio: onde assistir ao vivo? O debate entre os candidatos a prefeito de Eusébio será transmitido a partir das 19h pelo canal oficial do O POVO no Youtube e pela rádio O POVO CBN. Suas repercussões serão divulgadas no portal, no jornal impresso e nas mídias sociais do O POVO.

São quatro rodadas de perguntas e respostas entre os candidatos, com réplicas e tréplicas. Eles terão embates diretos com tema livre e sorteio de assuntos. Haverá ainda uma pergunta da produção e as considerações finais. A ordem das respostas será definida em sorteio com as assessorias dos candidatos.

Clique aqui para ver direto do YouTube Erinaldo Dantas, presidente da OAB-CE, falou sobre a honra de receber os debates em sua sede. "Como casa da democracia e da cidadania, consideramos fundamental oferecer nosso espaço para esse evento, promovendo um ambiente de discussão e esclarecimento para os cidadãos e cidadãs das regiões que participarão das eleições.", declarou o advogado.

Prefeitura de Eusébio: quem são os candidatos nas eleições 2024? Participam do debate Dr. Júnior (PRD) e Dr. Mauro (União). Conheça cada um dos candidatos: Dr. Júnior (PRD) Arimatea Júnior, conhecido como Dr. Júnior, foi escolhido para disputar o pleito como o sucessor de Acilon Gonçalves (PL), atual prefeito. Ao lado da vice Tamara Holanda (DC), ex-vereadora, o candidato conta com o apoio do PRD, DC e PL.