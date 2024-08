SP: próximo debate da Prefeitura de São Paulo; veja quando será

As eleições em São Paulo (SP) seguem intensas, com 10 candidatos a prefeito e debates que influenciam a opinião dos eleitores; veja o calendário completo

Ao todo, 10 nomes estão definidos para a disputa do posto de prefeito em uma das principais cidades do país. Os nomes são Bebetto Haddad (DC), Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), João Pimenta (PCO), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB), Ricardo Senese (UP) e Tabata Amaral (PSB).

Com o clima à flor da pele, as eleições em São Paulo continuam com todo fervor, e grande parte dos temas debatidos pelos candidatos a prefeito são analisados pelos eleitores a partir dos debates a que eles são submetidos.

O primeiro turno acontecerá no dia 6 de outubro. Nas cidades onde for necessária uma decisão via segundo turno, a votação acontecerá no dia 27 de outubro.

No cronograma de debates, o primeiro já aconteceu e foi transmitido pela TV Bandeirantes no dia 8 de agosto. Já o último deve acontecer às vésperas da votação do primeiro turno, três dias antes, no dia 3 de outubro, sendo mediado e transmitido pela TV Globo.

Eleições para prefeitura de SP: quando será o próximo debate?

MyNews/TV Gazeta: 1º de setembro, às 18h;



Eleições para prefeitura de SP: calendário de debates



Jovem Pan : 5 de setembro, às 22h;



: 5 de setembro, às 22h; TV Cultura : 15 de setembro, às 22h;



: 15 de setembro, às 22h; UOL/ RedeTV : 17 de setembro, às 9h30;



: 17 de setembro, às 9h30; SBT : 20 de setembro, com horário ainda não definido;



: 20 de setembro, com horário ainda não definido; Record : 28 de setembro, entre 21h e 23h15



: 28 de setembro, entre 21h e 23h15 UOL/ Folha de S.Paulo : 30 de setembro, às 10h;



: 30 de setembro, às 10h; TV Globo: 3 de outubro, às 22h.

