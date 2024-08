Eleições SP: Justiça concede liminar e manda retirar perfis de Marçal de redes sociais

Uma decisão liminar, assinada pelo juiz Antonio Maria Patiño Zorz, atendendo a pedido do PSB, mandou que sejam imediatamente suspensas as contas do candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), até o final das eleições. O Tribunal Regional Eleitoral de Sâo Paulo confirmou a decisão, em nota publicada na rede social X.

"Há indicativos que haja uma transposição de limites na conduta do requerido Pablo, no que respeita ao seu comportamento nitidamente comissivo de requerer, propagar e desafiar seguidores, curiosos, aventureiros etc, a disseminar sua imagem e dizeres por meio dos chamados 'cortes'. Para mais, saber se a monetização dos 'likes' obtidos nos sucessivos 'cortes', permitiriam o fomento ou indício de abuso de poder, no caso, de natureza econômica ou mesmo se há guarida para reconhecer o uso indevido da comunicação", afirmou o juiz.