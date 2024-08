Quem são os candidatos mais ricos de SP nas eleições 2024? Veja a lista

Disputando prefeituras e vagas em Câmaras Municipais paulistas, os dez políticos mais ricos do Estado de São Paulo nas eleições de 2024 detêm, juntos, uma fortuna de mais de R$ 4,17 bilhões em patrimônio. Quase um terço, R$ 2,8 bilhões, pertencem a um único candidato, que concorre à prefeitura de Marília, a 435 quilômetros da capital. O bens foram declarados pelos candidatos no registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os dez políticos mais ricos de São Paulo, metade são empresários, e há uma jornalista, um pecuarista, um administrador, um advogado e um candidato que não declarou qual sua ocupação. Há apenas uma mulher na lista que, em sua totalidade, se autodeclarou de cor branca. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seis candidatos têm ensino superior completo, dois concluíram o ensino médio e dois começaram cursos superiores, mas não terminaram. O partido que mais aparece é o Republicanos, com três filiados, seguido por PRTB e MDB, com dois cada. Podemos, PV e PSD têm um candidato cada.

Nenhuma cidade se repete na lista: enquanto metade dos candidatos concorrerem a prefeituras de cinco municípios paulistanos, outra metade tenta vaga em Câmaras Municipais de outros cinco. Há somente um postulante na capital, São Paulo, onde tenta o cargo de prefeito. Trata-se do nome mais conhecido entre os candidatos da lista, o empresário Pablo Marçal (PRTB). Confira a lista dos dez políticos mais ricos que concorrem no Estado São Paulo e o valor de suas respectivas fortunas: 10º - Marcos Amaral de Souza (Republicanos): R$ 70.380.000,00

Amaral, como está registrado no TSE, é dono de uma fortuna de mais de R$ 70 milhões. Os quatro bens declarados pelo candidato de 46 anos são: uma Mercedes Benz no valor de R$ 200 mil, um apartamento de R$ 150 mil, uma moto de R$ 30 mil e o item mais valioso, uma mina de ferro localizada em uma fazenda, no valor de R$ 70 milhões. Esta é a primeira eleição do candidato, que tenta uma vaga na Câmara Municipal de Arujá, cidade de 86 mil habitantes, entre a capital e São José dos Campos. Ele não informou qual é sua atual ocupação. A campanha do candidato foi procurada pelo Estadão para comentar o nome do candidato na lista, mas não quis se pronunciar.

9º - Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira (PV): R$ 71.130.765,00 Tarcísio Ferreira, do Partido Verde, estreia na vida política concorrendo ao cargo de prefeito de Águas da Prata, cidade localizada a 238 quilômetros da capital. O advogado declarou R$ 71,1 milhões em bens, a maioria agrupados em quotas de capital (R$ 23,2 milhões); ativos financeiros, como renda fixa, CDB e outros (R$ 17,5 milhões); saldo em conta-corrente (R$ 10 milhões); fazendas e terrenos (R$ 4,7 milhões), entre outros bens. A campanha do candidato foi procurada pelo Estadão, mas não respondeu. 8º - José Lavelli de Lima (PSD): R$ 71.513.478,00

Tentando o cargo de prefeito de Bragança Paulista, José de Lima (PSD), presidente do diretório municipal da sigla, declarou uma fortuna de R$ 71,5 milhões. Entre os bens de maior valor, estão R$ 54,5 milhões em quotas de capital social de uma holding de instituições não-financeiras; R$ 12,5 milhões em depósito no Itaú em Miami, nos Estados Unidos; e dois apartamentos em um conjunto habitacional no valor de R$ 301 mil. A primeira vez que teve um mandato foi aos 23 anos, eleito vereador em 1963 pelo PTB. Além da sigla, Lima também passou pelo Arena, PSD e PMDB. O administrador, como se declara ao TSE, já se elegeu por três mandatos como prefeito do município de 170 mil habitantes da região de Campinas. As gestões ocorreram entre 1973 e 1977, 1983 e 1988 e 1997 e 2000. O político tentou novamente conquistar o cargo em 2004 e em 2008, pelo então PMDB, mas não foi eleito. Neste último pleito, há 16 anos, o valor declarado em bens foi de R$ 3,96 milhões. Ao Estadão, o político diz não se considerar rico, mas "dono de uma empresa com capacidade para 15 mil toneladas mês". Lima se refere à produção de ração para pets, setor no qual possui empresas, além da produção de ração para pecuária, criação de bovinos, avicultura e eucalipto. O candidato afirma que começou a construir seu patrimônio comprando metade de um armazém na cidade em que vive, o que conseguiu graças a economias do tempo em que era cobrador de ônibus em Minas Gerais e levava produtos mineiros para vender em Bragança. Sobre o pleito deste ano, o candidato afirma que "surgiu oportunidade para concorrer" e que quer "deixar mais um pouco de seu legado".

7º - Miriam do Rosário Souza Gabiati (Republicanos): R$ 76.150.000,00 Candidata a vereadora em Presidente Prudente, no extremo oeste do Estado, Miriam Ribeiro, de 61 anos, declarou patrimônio de mais de R$ 76 milhões. A jornalista e redatora listou três bens à Justiça Eleitoral: um quinto de um apartamento, de R$ 150 mil; a mesma proporção de uma casa, de R$ 1 milhão; e 25% de uma fazenda, quota que vale, segundo a declaração, R$ 75 milhões. Ao Estadão, a candidata do Republicanos afirmou, por meio de assessoria, que a fazenda foi herança de seu pai a ela e aos irmãos. No primeiro e único pleito que concorreu antes deste, em 2016, quando se elegeu vereadora suplente da mesma cidade, mas pelo PSB, a candidata não declarou nenhum bem.