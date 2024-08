Eleições 2024: quais capitais terão segundo turno no Brasil?

Marcado para o dia 27 de outubro, o segundo turno das eleições de 2024 vai acontecer em todas as capitais do Brasil. Saiba dados sobre o eleitorado de cada uma.

A disputa acontece inicialmente em 5.569 municípios do Brasil, em 6 de outubro. No segundo turno, todas as capitais entram na disputa. Confira os dados do eleitorado de cada uma.

São Paulo (SP) - Eleitorado de 9.322.444

Rio de Janeiro (RJ) - Eleitorado de 5.009.373

Belo Horizonte (Minas Gerais) - Eleitorado de 1.992.984

Salvador (Bahia) - Eleitorado de 1.969.757

Fortaleza (Ceará) - Eleitorado de 1.769.681

Manaus (Amazonas) - Eleitorado de 1.446.122

Curitiba (Paraná) - Eleitorado de 1.423.722

Recife (Pernambuco) - Eleitorado de 1.219.917

Porto Alegre (Rio Grande do Sul) - Eleitorado de 1.096.620

Belém(Pará) - Eleitorado de1.056.251

Goiânia (Goiás) - Eleitorado de 1.030.274

São Luís (Maranhão)- Eleitorado de 746.828

Campo Grande (Mato Grosso do Sul) - Eleitorado de 646.198

Maceió (Alagoas) - Eleitorado de 632.812

Teresina (Piauí) - Eleitorado de 587.098

Natal (Rio Grande do Norte) - Eleitorado de 575.629

João Pessoa (Paraíba) - Eleitorado de 566.290

Cuiabá (Mato Grosso) - Eleitorado de 445.070

Aracaju (Sergipe) - Eleitorado de 416.605

Florianópolis (Santa Catarina) - Eleitorado de 410.812

Porto Velho (Rondônia) - Eleitorado de 362.248

Macapá (Amapá) - Eleitorado de 310.818

Rio Branco (Acre) - Eleitorado de 271.518

Vitória (Espírito Santo) - Eleitorado de 266.570

Boa Vista (Roraima) -Eleitorado de 232.172

Palmas (Tocantins) - Eleitorado de 209.524

Mudanças entre eleições municipais de 2020 e 2024

Diferentemente de 2020, nas eleições deste ano todas as capitais podem ter segundo turno.