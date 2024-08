Eleições em SP: quando sai a nova pesquisa eleitoral sobre a disputa à Prefeitura

Após a rodada de pesquisas eleitorais da semana passada mostrar mudanças na disputa pelo Executivo da capital paulista, já há data para a divulgação do próximo levantamento a medir os índices de intenção de voto para os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A próxima pesquisa a ser divulgada é do instituto Quaest e será publicada na quarta-feira, 28. O período de coleta é do domingo, 25, até terça-feira, 27. O instituto vai entrevistar 1.200 paulistanos de 16 anos ou mais, de forma presencial. O levantamento, que foi contratado pela TV Globo, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-08379/2024. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Será a primeira pesquisa da Quaest a medir as intenções de voto do eleitor de São Paulo após o registro das candidaturas. O levantamento anterior da empresa foi divulgado em 30 de julho e apontava, em um dos cenários estimulados, empate triplo entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 20% das intenções de voto, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 19% cada.

Pablo Marçal (PRTB) aparecia na sequência, com 12%, seguido pela deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 5%. Esse cenário estimulado contava com a presença do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 3% das intenções de voto, mas o parlamentar não seguiu na disputa. Marina Helena, do Novo, teve 3% de menções. Novo cenário, nova pesquisa A pesquisa Quaest será a primeira a contemplar um período de coleta posterior à indicação de um novo panorama nos índices de intenção de voto para a Prefeitura paulistana. Na semana passada, foram divulgados os levantamentos de AtlasIntel, Datafolha e Paraná Pesquisas sobre o cenário eleitoral na capital paulista. Cada instituto utiliza metodologias próprias, e os porcentuais obtidos por cada empresa não são comparáveis entre si.

Contudo, há dois pontos comuns às três pesquisas: levando-se em conta as respectivas margens de erro dos levantamentos, o empresário e ex-coach Pablo Marçal (PRTB) foi o único entre os postulantes a prefeito a obter ganho real de intenções de voto. Outra conclusão comum às três pesquisas é que, com o crescimento, o candidato do PRTB já empata tecnicamente com os líderes dos levantamentos. Na pesquisa AtlasIntel, o empate técnico é com Ricardo Nunes (MDB), enquanto Guilherme Boulos (PSOL) está liderança, isoladamente; nos levantamentos de Datafolha e Paraná Pesquisas, o empate dentro da margem de erro é triplo, entre Nunes, Boulos e Marçal. Pablo Marçal ascendeu nas pesquisas ao ganhar a adesão do eleitorado bolsonarista. Entretanto, na mesma semana, o ex-coach entrou em rota de colisão com o próprio Jair Bolsonaro (PL), que apoia a reeleição de Nunes.