Alece inclui novo caso na lista de denúncias de violência política de gênero recebidas em 2023

Após o fechamento da matéria que reportou “11 denúncias de violência política contra mulheres parlamentares no Ceará em 4 meses”, a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará informou ao O POVO mais um caso, que não estava no levantamento inicial. Com isso, totalizam-se 12 denúncias de VPG recebidas pela Alece, no ano de 2023.

A violência ocorreu em Fortaleza e envolve ataques verbais de um cidadão contra uma candidata a deputada estadual no pleito de 2022. Segundo o relato, foram destruídos santinhos de campanha e proferidas ofensas visando expulsá-la do local onde estava.

Filmada pelo próprio agressor, a ação foi divulgada em “página de grande repercussão” para, segundo o documento, “humilhar a candidata”. O texto ainda informa que a parlamentar de 40 anos sofreu um processo civil indenizatório do agressor, após ter feito um boletim de ocorrência sobre o caso.