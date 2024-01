Câmara dos Deputados realiza encontro na Assembleia do Ceará sobre violência política de gênero

Encontro Procuradoria da Mulher Crédito: Junior Pio/Alece

"A gente traz as dificuldades delas, num momento que é tão importante a gente ter mulheres na política e elas estão tão solitárias. Você começa a trabalhar em rede, mas quero dizer que não é só a rede, entre a Câmara de Vereadores, a Assembleia, e Câmara Federal, mas é também com os poderes”, disse a deputada federal Soraya Santos (PL), titular da Procuradoria da Mulher no Congresso Nacional. Ela destacou que o Brasil só irá diminuir a desigualdade social no país quando as mulheres estiverem em espaços de poder. “Essa é a pauta número um das mulheres, para ter um olhar modificativo na saúde, na educação”, explicou. Sobre o encontro, ela comentou que o objetivo principal era apresentar para as mulheres no mundo político que elas não estão sozinhas e que existe uma rede de apoio trabalhando para garantir o direito de cada uma. A deputada estadual Lia Gomes refletiu que muitas das mulheres presentes ainda não conheciam a violência política de gênero e que o encontro pode conscientizá-las sobre seus direitos. “A gente buscou com esse evento esclarecer o que é a violência (política de gênero) de maneira muito didática (...), muitas que estavam aqui disseram que não sabiam que eram vítimas”, refletiu. Sobre o trabalho da Procuradoria da Mulher do Estado, Lia afirmou que um dos focos é receber denúncias das vereadoras e buscar resoluções para os casos.

“A gente age muito fortemente nessa questão de receber denúncias das vereadoras de violência política, e realmente elas sofrem, são coisas pesadas, o dia a dia delas é muito difícil”, comentou. O encontro ainda teve uma palestra sobre “Violência Política de Gênero: o que é, exemplos e como combater”, ministrada pela titular do Juizado da Mulher de Caucaia, Deborah Guarines. Ela apresentou conceitos de gênero, assim como a naturalização do discurso do homem na sociedade. “Qual o futuro que nós vamos ter em uma realidade que meninas são assassinadas e violentadas?” questionou a juíza.