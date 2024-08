Eduardo Girão: propostas do candidato a prefeito de Fortaleza

Eduardo Girão em entrevista para a rádio O Povo CBN; veja as propostas do candidato Crédito: Samuel Setubal

O empresário Eduardo Girão (Novo) é um dos candidatos à prefeitura de Fortaleza. Ele e sua vice Silvana Bezerra - viúva do ex-governador cearense Adauto Bezerra - compartilharam o plano de governo, que segue disponível na íntegra na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O DivulgaCand, do TSE, apresenta um painel com informações sobre os candidatos registrados nas eleições de 2024. Na aba “propostas”, os postulantes podem apresentar os objetivos de sua campanha.

As diretrizes estratégicas para o governo foram propostas levando em consideração os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) preconizados pela Organização das Nações Unidas (ONU).



Veja as proposições resumidas do postulante do Novo à Prefeitura de Fortaleza nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

Proposta de Eduardo Girão (Novo): saúde Segundo o plano de Eduardo Girão, a atenção da saúde será focada em políticas de pronto atendimento, além de medidas de prevenção de doenças como apoio ao esporte, à cultura e lazer acessíveis. Ainda, destaca-se a criação do Cemitério Municipal para Pets de Fortaleza. Confira mais propostas relacionadas à saúde indicadas no plano de governo de Eduardo Girão e Silvana Bezerra:

Atenção à pessoa com deficiência e pessoa autista: Construir 06 (seis) Centros Especializados para Reabilitação de Transtorno do Espectro Autista e Pessoa com Deficiência para as macrorregiões de Fortaleza; Parcerias com iniciativa privada para realização de procedimentos médicos: Firmar parceria com hospitais e clínicas particulares para a realização de exames laboratoriais e de imagem, com o objetivo de acelerar a realização de procedimentos cirúrgicos; Implementação do prontuário eletrônico: Criar prontuário único e eletrônico para os pacientes da rede municipal de saúde. Ampliar a oferta das terapias complementares: Ampliar substancialmente a oferta das chamadas terapias integrativas e complementares, que tem eficácia milenar comprovada, reconhecida pelo Ministério da Saúde, para oferecermos mais ao fortalezense práticas como: Yoga, acupuntura, meditação, homeopatia e quiropraxia.

Medidas de prevenção ao câncer: Criar o Instituto de Prevenção de Câncer de Fortaleza; Adquirir as carretas da saúde de prevenção ao câncer, composta de modernos equipamentos para prévio diagnóstico do câncer

Proposta de Eduardo Girão (Novo): educação

Para a educação, o postulante do Novo planeja ampliar as escolas em tempo integral e as creches da capital. Outra proposta é a implantação de escolas cívico-militares nas seis macrorregiões de Fortaleza. Assim como desenvolver o “Índice Municipal de Educação – IDEM” para garantir uma educação orientada por resultados.