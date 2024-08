Pesquisa Atlas: diretor destaca boa avaliação de Glêdson e votos de eleitores de Lula no prefeito

Candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra e Fernando Santana Crédito: Reproduções/Instagram Glêdson Bezerra e Fernando Santana

Pesquisa AtlasIntel, contratada e divulgada pela rádio O POVO CBN Cariri, mostrou nesta segunda-feira, 19, que o atual prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) tem vantagem na disputa eleitoral, com 54,3% das intenções de voto. O gestor é seguido por Fernando Santana (PT), com 38,1%. Fundador e diretor do instituto AtlasIntel, Andrei Roman, destaca a boa avaliação do gestor e votos de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como “saldo” para o candidato do Podemos. “Claro que a gente enxerga que o atual prefeito aparece na liderança e existe aí um perfil de cruzamento de vários elementos. Por exemplo, vemos que a aprovação do atual prefeito é, hoje em dia, superior à desaprovação, então ele precisa preservar esse saldo de aprovação que ele tem”, ressaltou o diretor em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele destaca que o prefeito tem uma margem também com os eleitores que, na disputa para presidente e governador, escolheram candidatos do PT. O grupo vota em Glêdson apesar do partido ter candidatura e o nome ser apoiado pela cúpula petista.

“É a partir desse saldo que também ele consegue segurar alguns eleitores que foram do Lula e do Elmano de Freitas nas últimas eleições para presidente e governador. Mais ou menos um terço dos eleitores que votaram no Lula na última eleição presidencial declaram um voto no atual prefeito no lugar, o Glêdson Bezerra, e não no candidato do partido do presidente Lula nessa eleição para prefeito”, destacou Roman. Para Santana, segundo o diretor, cabe “fazer exatamente o contrário” e reforçar a avaliação negativa que existe, apesar do prefeito ter uma avaliação superior à desaprovação. Glêdson tem 58% de imagem positiva para o eleitorado da cidade, Santana apresenta 40% de imagem considerada positiva e Sued Carvalho (UP), também no pleito, detém 8%.

Dos três nomes avaliados, apenas o de Glêdson tem parâmetros de imagem mais positivos do que negativos: 58% a 36%. No caso de Fernando, a avaliação negativa (52%) de sua imagem supera a positiva (40%). “Tem todo esse trabalho da campanha de oposição de reforçar o projeto político do candidato do PT e, principalmente, a partir de críticas em relação à atual gestão”, avaliou o diretor. Romão extrai ainda da pesquisa que o ex-governador Camilo Santana (PT) tem uma imagem positiva bem elevada, na casa dos 80%, e Lula, embora tenha um pouco menos, em 70%, não houve transmissão "automática" para a imagem de Santana. Qual a intenção de voto em Juazeiro do Norte? O prefeito de Juazeiro do Norte e candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos), lidera com 54,3% das intenções de voto. A seguir aparece Fernando Santana (PT), com 38,1%, e Sued Carvalho (UP), com 2,6%.

Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para prefeito da cidade de Juazeiro do Norte? Glêdson Bezerra (Podemos) 54,3%

Fernando Santana (PT) 38,1%

Sued Carvalho (UP) 2,6%

Não sei 1,1%

Voto Branco/nulo 3,9%

A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O campo da sondagem foi de 13 a 18 de agosto, compreendendo 800 respondentes. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01510/2024. De acordo com a pesquisa AtlasIntel, “não sei ou não responderam” são 1,1% entre os consultados, enquanto os votos em “branco/nulos” somam 3,9%.

A pesquisa não incluiu a candidatura de Lino Alves (PCO), que só se inscreveu para concorrer após o registro da pesquisa. Votos válidos Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para prefeito da cidade de Juazeiro do Norte? Glêdson Bezerra (Podemos) 57,1%

Fernando Santana (PT) 40,1%

Sued Carvalho (UP) 2,8% Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, a forma de contagem adotada pela Justiça Eleitoral no processo de apuração das urnas, Glêdson detém 57,1%; Fernando Santana, 40,1%; e Sued Carvalho, 2,8% - uma vantagem relativamente folgada do candidato do Podemos.

Debates no Cariri Na próxima quinta-feira, 22, a rádio O POVO CBN Cariri realiza debate para a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Será às 17 horas, com transmissão pelo Youtube e as mídias sociais do O POVO. Nos dias 20 e 21 de agosto, haverá debates em Barbalha e Crato, respectivamente. A AtlasIntel faz pesquisas confiáveis? A AtlasIntel iniciou as atividades em 2017, em Seattle, Estados Unidos, e São Paulo. Em 2019, realizou a única pesquisa a acertar os resultados dentro da margem de erro de todos os candidatos na eleição presidencial da Argentina.