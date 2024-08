Aprovação de Sarto melhora e empata tecnicamente com reprovação pela 1ª vez

Pesquisa Datafolha, contratada e divulgada pelo O POVO na última quinta-feira, 22, revelou as avaliações das gestões do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT); do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para o eleitorado da Capital, a gestão Sarto tem 25% de “bom ou ótimo”; o índice empatou tecnicamente, considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, com a reprovação (29%) pela primeira vez desde maio de 2023.

Em comparação com o levantamento anterior, de junho deste ano, o prefeito oscilou para cima, passando de 21% para 25% de aprovação. A parcela do eleitorado que julga a gestão como “regular” é de 43% (eram 45% em junho) e os eleitores que julgam o governo como “ruim ou péssimo” são 29%; eram 32% na pesquisa divulgada em junho (veja abaixo). Antes de maio de 2023, a qualidade da atual gestão não foi aferida pelo Datafolha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Avaliação do prefeito Sarto