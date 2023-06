Elmano comenta avaliação no Datafolha: 'Uma parte está aprovando, outra parte analisando'

O governador do Ceará, Elmano Freitas (PT), afirmou que entende a pesquisa Datafolha, publicada com exclusividade por O POVO, como resultado de aprovação da gestão por uma fatia considerável da população, enquanto outra estaria avaliando, ainda, seu desempenho à frente do Executivo estadual. Elmano tem 42% conceito regular entre os habitantes de Fortaleza entrevistados pelo Datafolha. Totaliza 30% de bom/ótimo e 22% de ruim/péssimo.

"Minha avaliação da pesquisa é a de que nos anima muito a trabalhar mais. Nosso povo está analisando o que nós estamos fazendo, está conhecendo. Uma parte da população aprovando, outra parte ainda analisando. Temos que receber a pesquisa com muita humildade e trabalhar ainda mais, especialmente para que ao final do governo ter entregue aquilo que eu disse que faria se vencesse a eleição", afirmou o petista.

E adicionou: "O meu critério de quem foi eleito no primeiro turno, o povo me elegeu para fazer o que eu disse que faria. O meu compromisso é todo santo dia trabalhar levar o tratamento do câncer para o Interior, terminar o Hospital da Uece (Universidade Estadual do Ceará), Escola de Tempo Integral para todos os nossos jovens, fortalecimento da energia renovável, ampliação do nosso Ensino Superior para o Interior, interiorização da Saúde".

A pesquisa foi feita exclusivamente em Fortaleza e não representa, portanto, a avaliação da gestão do governador perante a população de todo o Estado, mas se trata de recorte apenas da Capital.

O Datafolha ouviu 510 pessoas residentes de Fortaleza, com 16 anos ou mais. A pesquisa foi realizada de 3 a 8 de maio. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que indica que 95 a cada 100 pesquisas com essa metodologia terão o resultado dentro da margem de erro prevista.

A pesquisa é quantitativa, com abordagem pessoal, feita em pontos de fluxo de Fortaleza, com aplicaçlão de questionário estruturado.

As perguntas sobre avaliação dos governos municipal e estadual foram incluídas dentro do questionário da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que será publicada no Anuário do Ceará 2023-2024.

Com informações de Ana Rute Ramires