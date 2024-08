Resignação e copo meio cheio; como núcleos de Nunes e Boulos viram crescimento de Marçal

A pesquisa Atlas que mostrou um crescimento das intenções de voto do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), ajudando a embolar a disputa pela Prefeitura de São Paulo, repercutiu nas campanhas dos dois líderes do levantamento, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB). De acordo com os dados do instituto divulgados nesta quarta-feira, Boulos tem 28,5%, Nunes 21,8% e Pablo Marçal 16,3%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) soma 12%, enquanto José Luiz Datena (PSDB) alcança 9,5%.

Estratégia se mantém

No momento, não está prevista uma mudança nos rumos da estratégia do emedebista. Interlocutores de Nunes sustentam que é necessário aguardar o impacto do horário eleitoral, no qual o prefeito terá o maior tempo de TV, com ampla vantagem sobre os adversários. Até lá, a equipe não vê necessidade de mudança de postura ou guinada à direita, como insistem alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O fato de Marçal estar se aproximando do prefeito gera debates na campanha do emedebista sobre o potencial de crescimento do ex-coach - e se isso poderia tirar Nunes do segundo turno.