Candidato a vereador em Fortaleza, do MBL, é barrado por ser menor de idade

O candidato a vereador em Fortaleza e integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Pedro Arthur (União Brasil), teve a candidatura indeferida, de acordo com a última atualização da plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 11h30min desta quinta-feira, 22.

Segundo o órgão, a candidatura é indeferida quando não reúne “as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral”.