Eleições 2024: conheça as cidades do Brasil que só têm um candidato a prefeito

Dados partiram de informações do Tribunal Superior Eleitoral Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mesmo antes do dia do pleito em 6 de outubro, 226 municípios brasileiros já tem prefeito praticamente definido para os próximos quatro anos. Nestas localidades, conta apenas uma única candidatura cadastrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Os dados são preliminares, coletados pela Justiça Eleitoral e divulgados pela coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo. No entanto, o índice está sujeito a mudanças por atualizações no sistema. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No dia seguinte ao levantamento feito pelo Tribunal, uma nova candidatura foi registrada em Campinorte, em Goiás, município que, até então, constava apenas uma candidatura registrada.

Assim, por mais que na matéria do O Globo, somam-se 21 municípios de Goiás com um único candidato a prefeito, com a atualização, hoje sabe-se que são 20. Apesar da ampla quantidade, Goiás é apenas o quarto colocado entre os estados com maior número de concorrentes únicos. Em primeiro lugar vem Minas Gerais, com 45 candidaturas únicas. O estado é seguido pelo Rio Grande do Sul, com 44; São Paulo, com 26 e, enfim, Goiás, com 21, seguido pelo Paraná, com 20.

Não foram divulgados todo os montantes de cada estado mas, além dos com maior quantidade, o Tribunal Regional de Pernambuco informou o registro de candidaturas únicas em dois municípios: Dormentes e Solidão. No Rio de Janeiro, a situação ocorre em apenas um caso: São José de Ubá. No Ceará, duas cidades contam com apenas um nome à Prefeitura. Em Mucambo, o candidato é o nome indicado pelo prefeito Canarinho (PSB), no poder desde 2016. Elenilson Queijeiro (PSB) concorre em uma chapa com o vice, Dr. Tarcísio (PT). Na coligação, estão os partidos dos candidatos: PSB e a Federação Brasil da Esperança (PT/PC do B/PV). Em São João do Jaguaribe, o atual prefeito, Raimundo César (PSD) tenta reeleição, em uma chapa com o atual vice-prefeito, Dalenio Augusto (PSD). A coligação é de um partido isolado, o PSD.

Com novas divulgações, este material será atualizado. Leia mais Eleições municipais deste ano terão número menor de candidatos Sobre o assunto Eleições municipais deste ano terão número menor de candidatos O que acontece quando só há um candidato à Prefeitura? Nestes casos, os candidatos precisam de apenas um voto para serem eleitos, tendo em vista que já representam uma maioria de 50% ou mais. Votos em brancos e nulos não contam com voto válido. Ou seja, basta que o candidato vote em si mesmo para ser eleito.

“Mesmo que se tratasse de município com mais de duzentos mil habitantes, não caberia falar de segundo turno de eleições com candidatura única a prefeito. Além disso, no primeiro turno, de qualquer forma não seriam computados os votos em branco”, explica a norma eleitoral.

Cidades no Brasil com um candidato a prefeito: Minas Gerais Aiuruoca

Alpercata

Bandeira

Cabo Verde

Campanário

Carmésia

Carrancas

Centralina

Corinto

Couto de Magalhães de Minas

Divisa Nova

Estrela do Indaiá

Franciscópolis

Iapu

Inimutaba

Ipuiúna

Itambé do Mato Dentro

Itaobim

Japonvar

Joaquim Felício

Maripá de Minas

Natércia

Nova Era

Papagaios

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Pingo D'água

Presidente Juscelino

Ribeirão Vermelho

Rio Doce

Santana do Riacho

Santo Antônio do Amparo

São Bento Abade

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São João do Pacuí

São Sebastião do Maranhão

Sem Peixe

Senador Cortes

Serra dos Aimorés Goiás

Abadia de Goiás

Água Limpa

Bom Jesus de Goiás

Chapadão do Céu

Damolândia

Estrela do Norte

Fazenda Nova

Guarani de Goiás

Hidrolândia

Hidrolina

Israelândia

Ivolândia

Jesúpolis

Matrinchã

Nova Aurora

Nova Iguaçu de Goiás

Novo Brasil

Palmelo

Perolândia

Portelândia Rio Grande do Norte Acari

Coronel João Pessoa

Frutuoso Gomes

Lucrécia

Pilões

Rafael Godeiro

Riacho da Cruz

São José do Seridó

Serrinha dos Pintos Ceará Mucambo

São João do Jaguaribe Pernambuco