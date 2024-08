Quando sai nova pesquisa para prefeito em São Paulo em 2024

As informações sobre as pesquisas são compartilhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para consultas. O registro pelas entidades e empresas que realizam levantamentos de opinião pública nas eleições é obrigatório e deve ocorrer até cinco dias antes da divulgação dos resultados.

A chegada das eleições municipais 2024 também caminha lado a lado com a presença das pesquisas eleitorais apontando a presença dos candidatos entre as intenções de voto. Estas objetivam indagar aos eleitores suas posições diante dos representantes que disputam os cargos.

Faltando poucos dias para sua convenção partidária, o partido Democracia Cristã lançou o nome do ex-deputado Bebetto Haddad no lugar do empresário Fernando Fantauzzi.

A oficialização da candidatura do palestrante motivacional Pablo Marçal (PRTB) foi realizada em 4 de agosto, com a policial militar Antônia de Jesus (PRTB) definida como sua vice.

Candidata a vice-prefeita: Antônia de Jesus (PRTB)

Eleições 2024 em São Paulo: Ricardo Nunes (MDB)

Com um vice já definido, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disputa sua candidatura à reeleição pelo MDB.

Candidato a vice-prefeito: Ricardo Mello Araújo (PL)

Eleições 2024 em São Paulo: Ricardo Senese (UP)

O candidato do partido Unidade Popular (UP), Ricardo Senese, é metroviário e entrou em destaque durante os protestos na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo (Alesp) contra a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) em 2023.

Candidata a vice-prefeita: Julia Soares (UP)

Eleições 2024 em São Paulo: Tabata Amaral (PSB)

O PSB oficializou a deputada federal Tabata Amaral em 27 de julho para disputar a prefeitura. A candidata tem como vice a professora e empresária Lúcia França, que já foi primeira-dama de São Paulo.