TCE registra 2.600 contas irregulares de gestores; 1200 são passíveis de inelegibilidade

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) enviou nesta quarta-feira, 14, ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) a lista de gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas e julgadas irregulares nos últimos oito anos.

O desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do TRE-CE, declarou que a cooperação com o Tribunal de Contas acelera as ações necessárias em relação aos candidatos no pleito deste anos, nas eleições municipais. “É mais uma maneira efetiva de protegermos cada eleitora e eleitor, prezando para que escolham seus representantes com ainda mais informação e confiança”, afirmou Raimundo.

Rholden Queiroz, presidente do TCE-CE, afirmou que o principal objetivo da colaboração entre as cortes é de "garantir a informação ao cidadão", direito que ele reflete no exercício eleitoral. "É nossa obrigação legal, mas também entendemos que é uma maneira do Tribunal contribuir com a população para o debate bem informado, nesse debate eleitoral, com informação de qualidade", explicou Rholden durante participação na edição desta quarta-feira, 14, no programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN.

Segundo o presidente do TCE, essas informações ajudam o eleitor a "formar seu juízo na hora de votar". Rholden também ponderou que "nem toda conta julgada irregular, gera inelegibilidade". "Teve uma mudança na legislação, na Lei Complementar nº 64, houve uma mudança em 2021 que estabelece que apenas as contas que tiverem irregularidade com débito é que levam à inelegibilidade. No entanto, a lei eleitoral, que é uma outra lei, a Lei nº 9.504, estabelece que a gente mande a lista com as irregulares e também as irregulares com débito", conta.