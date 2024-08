PSDB e PDT afunilam conversas e, após eleição, devem trabalhar para formar federação

PDT teve conversas com PSB, mas negociação desandou e a federação deve ser feita com o PSDB

Rumores de que PSDB e PDT devem formar federação já rondam o ambiente político desde o início do ano e a movimentação pode se concretizar após a eleição. Ao O POVO, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, ressaltou o interesse das siglas de se unirem e que há diálogos intensos para a formar a federação, vista com bons olhos também pelos brizolistas.

“Não é só em Fortaleza que onde a gente caminha juntos. Lá em Porto Alegre e em outros cantos do Brasil. Temos conversado inclusive com o (ex) governador e ministro Ciro Gomes e com o Tasso, sempre governador, sobre a possibilidade de federação entre PSDB e PDT no Brasil todo”, apontou em conversa com O POVO quando esteve no Ceará para convenção partidária do PSDB-Cidadania que contou com a presença do prefeito José Sarto (PDT).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por estar em evento anterior, o presidente não conseguiu acompanhar o evento, mas veio mesmo assim para exaltar a aliança. Ele conversou com a reportagem por telefone. Ele ressalta que as siglas seguem juntas em vários municípios e elogiou a parceria entre Sarto e Élcio Batista, presidente do PSDB no Ceará e vice-prefeito da Capital. Perillo também fez saudações à gestão de Tasso no estado, destacando tem o ex-senador como uma liderança.