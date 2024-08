Horário eleitoral: quando começa, o que pode e o que não pode

Horário eleitoral: saiba quando começa, suas exigências e o que é vedado nas eleições 2024 Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Uma fase característica do período de eleições é o aviso já conhecido que precede o “horário eleitoral gratuito” na rádio e na TV. As inserções, que costumam veicular as peças de seus candidatos por um tempo determinado, já são parte esperada por alguns eleitores. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as regras sobre o horário e a propaganda eleitoral estão dispostas na Resolução nº 23.610/2019, com atualizações na Resolução nº 23.732/2024. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira quando o horário eleitoral começa e o que é permitido ou não durante esse período das eleições 2024.

O que é horário eleitoral? O horário eleitoral gratuito é um espaço reservado aos candidatos durante o período de eleições, exclusivamente por meio da rádio ou da TV, para que os representantes indiquem propostas e projetos de governo, sem ônus ao partido ou à coligação. Ela se difere, por exemplo, da propaganda eleitoral geral, que, de acordo com a Agência Senado, pode incluir a utilização de faixas, bandeiras e o anúncio em alto-falantes, entre outros.

Horário eleitoral: quando começa? O horário eleitoral de 2024 aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador no 1º turno acontecerá a partir do dia 30 de agosto, estendendo-se até 3 de outubro. A contagem para a estipulação da data considera os 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno do pleito. Na prática, os candidatos poderão apresentar sua mensagem partidária ou propaganda eleitoral de forma gratuita, com tempo já estabelecido. No segundo turno, o período para a propaganda é de 11 a 25 de outubro.



Horário eleitoral: divisão do tempo No artigo 52 da Resolução nº 23.610/2019, indica-se que as emissoras de rádio e de televisão devem reservar, de segunda-feira a domingo, 70 minutos diários ao horário eleitoral gratuito. O período prevê inserções de 30 e 60 segundos, a critério do respectivo partido político, da federação ou da coligação. As inserções são distribuídas ao longo da programação, veiculadas entre as 5 horas e as 24 horas, observados os critérios de proporcionalidade.

Nas eleições gerais e municipais, a distribuição leva em conta os seguintes blocos de audiência: a) 5h às 11h; b)11h às 18h;

c) 18h às 24h. Nas eleições municipais, o tempo será dividido na proporção de 60% para o cargo de prefeito e de 40% para o cargo de vereador. A resolução ainda acrescenta que as emissoras de rádio e de televisão não poderão deixar de exibir a propaganda eleitoral, salvo se o partido político, a federação ou a coligação deixar de entregar o respectivo arquivo, situação na qual pode ser reexibida a propaganda anterior.