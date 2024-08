Debates em SP nas eleições para prefeito: datas e onde assistir

Saiba quais debates estão previstos no 1º turno das eleições 2024 para a Prefeitura de São Paulo e onde assistir à sabatina dos candidatos

Confira abaixo as datas e onde assistir aos debates pela Prefeitura de São Paulo em 2024.

Na corrida pela Prefeitura de São Paulo, assim como nas principais capitais, a emissora Band mantém a tradição de abrir o calendário eleitoral com o primeiro debate da TV. Em 2024, os candidatos se reúnem durante o mês de agosto.

Onde assistir: Bandeirantes (TV aberta)

Eleições de 2024 em SP: debate na TV Cultura para prefeito de São Paulo

Na TV Cultura, o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo acontece no domingo, 14 de setembro, no Memorial da América Latina.

Os quatro representantes mais bem colocados nas pesquisas eleitorais também serão entrevistados no programa Roda Viva a partir do dia 12 de agosto.

Onde assistir: TV Cultura (TV aberta)

Eleições de 2024 em SP: debate na RedeTV!/Uol para prefeito de São Paulo

Em parceria da RedeTV! com o portal Uol, os debates dos candidatos serão mediados pela jornalista Amanda Klein e divididos em cinco blocos no formato de banco de minutos.

O confronto está previsto para a terça-feira, 17 de setembro, das 9h30min às 11h50min (horário de Brasília).

Onde assistir: RedeTV! (TV aberta)

Eleições de 2024 em SP: debate na Globo para prefeito de São Paulo

Os debates na TV Globo aos candidatos das principais capitais nas eleições de 2024 (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador) também já estão marcados e serão realizados no dia 3 de outubro, a quinta-feira que precede o domingo do primeiro turno. A informação foi publicada pelo jornal O Globo no sábado, 13 de julho.

Onde assistir: Rede Globo (TV aberta)

Eleições 2024: quem são os pré-candidatos a prefeito em 5 capitais; CONHEÇA