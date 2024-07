Eleições 2024 em SP: candidatos confirmados para prefeito de São Paulo

Nas eleições 2024, saiba quais candidaturas já foram confirmadas oficialmente em convenções dos partidos e as próximas indicações à Prefeitura de SP

Confira a seguir os nomes confirmados e as datas para as próximas indicações.

Entre os nomes definidos, estão representantes dos partidos Psol, PSDB, Novo e PSD, enquanto outros aguardam as datas das próximas convenções para a definição dos candidatos a prefeito e vice-prefeito.

As convenções partidárias, incluindo a confirmação dos candidatos às eleições municipais de 2024, já estão a todo vapor. As oficializações à Prefeitura de São Paulo começaram a partir de 20 de julho e se estendem até o dia 5 de agosto.

Veja quais partidos já realizaram as suas convenções e definiram os seus representantes à prefeitura de São Paulo.

Com um vice já definido, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aguarda a convenção do MDB para oficializar a sua candidatura à reeleição.

O partido Novo oficializou Marina Helena como a sua candidata no dia 21 de julho, definindo também o seu vice, o coronel da Polícia Militar Reynaldo Priell Neto (Novo).

A oficialização da candidatura do palestrante motivacional Pablo Marçal (PRTB) foi adiada para 4 de agosto, ainda sem anúncio de vice.

O candidato Altino Prazeres Júnior será confirmado pelo PSTU também no sábado, 3 de agosto.

Candidato à vice-prefeito: a ser definido

a ser definido Data da convenção partidária: 4 de agosto (domingo)

Eleições 2024: Ricardo Senese (UP)

O candidato do partido Unidade Popular (UP), Ricardo Senese, será confirmado no dia 4 de agosto.