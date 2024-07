Aliado de Sarto diz sentir saudades de Camilo: "Eles que não nos querem"

Ele seguiu: “Se a gente for falar das obras que o Camilo fez aqui nessa época da união e qual o prefeito, do Estado do Ceará e do Brasil, quem não quer o governador como aliado? Eles (grupo governista ligado ao PT) que não nos querem ”.

“E cadê o Governo do Estado? Como não ter saudade de um governador tal qual o Camilo Santana? Eu como vereador de Fortaleza, oh amigo. Quem acompanhou Fortaleza como eu acompanhei, como eu acompanhei na variância, vivendo no Antônio Bezerra e adjacências, a transformação”, afirmou durante participação no Debates do POVO, programa da Rádio O POVO CBN .

Ao questionar o que definiu como “abandono” que seria conduzido pelo governador Elmano de Freitas (PT) com a cidade de Fortaleza, o vereador Adail Jr. (PDT) disse sentir saudades do ex-governador Camilo Santana , um dos principais líderes do PT no Estado. Para o parlamentar, era possível ver avanços na Capital quando o petista era governador e combinava ações com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

No debate, o também vereador Júlio Brizzi (PT) ressaltou que a Prefeitura tenta "repassar" responsabilidades, enquanto poderia estar "procurando" o Estado para buscar soluções. "São coisas que a Prefeitura poderia estar se atendo, contribuindo e, mais ainda, integrando, procurando o Governo Federal e Estadual, integrando a política de segurança", disse, enquanto avaliava o tema da segurança pública, em meio as narrativas de aliados do Estado e da Prefeitura.

Lula em Fortaleza prejudica planos do PDT?



Embora avalie que nomes nacionais devam influenciar apenas parcialmente a eleição em Fortaleza, Adail Jr. questionou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará. No próximo sábado, 3, o petista participará da convenção de Evandro Leitão (PT).

O desembarque ocorre em meio a reclamações do presidente nacional do PDT, André Figueiredo, que pedia a Lula para não subir no palanque diante de já existir uma candidatura de um partido da base do Governo Federal, que é justamente a de Sarto pelo PDT. O partido tem um ministério no Governo Lula 3.

"O principal projeto do PDT nacional é a Prefeitura de Fortaleza, é a renovação do mandato do Sarto e agora como vamos encarar com naturalidade isso? Como o PDT nacional vai achar natural o aliado nacional vir para cá para trabalhar contra a gente? Eu ainda estou para acreditar essa vinda do Lula, com que cara ele vai chegar aqui", ponderou.

No debate, Brizzi defendeu os interesses de seu partido e a movimentação de fortalecer a candidatura de Evandro. O parlamentar era do PDT quando já atuava na oposição do prefeito.

"É perfeitamente conciliável. O governo do presidente Lula é de coalizão, tem vários partidos. Fortaleza é uma cidade importante para o PT, tem quadros importantes, como o líder do Governo, José Guimarães (PT), a própria Luizianne (Lins, PT), o Camilo, ministro e senador. Acredito que é obviamente compreensível. O Lula vem para a convenção do Evandro, Camilo também. O PT vai colocar força", afirmou.