Semana eleitoral: Ciro e bolsonaristas, Maduro e Lula, Kamala e as convenções: Jogo Político #298

Alianças com o PDT, contudo, não sofrem restrição, como é o caso em Juazeiro do Norte

No episódio #298 do Jogo Político, especial eleições, faz o balanço da agitada semana política no Ceará e no mundo. Ciro Gomes perto dos bolsonaristas e cada vez mais longe do PT, as estocadas de Nicolás Maduro contra Lula, Harris contra Donald Trump nos Estados Unidos e o agitado fim de semana de convenções partidárias em Fortaleza. Até o fim das eleições, terá Jogo Político de segunda a sexta-feira.

Assista:

Até o fim das eleições, o Jogo Político irá ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre às 14 horas, com participação de jornalistas da equipe de Política do O POVO na análise do cenário eleitoral no Ceará e pelo Brasil.